Pengebingen vokser i Storebrand

Privatpersoners sparing og bedrifters kjøp av pensjonsordninger pumper opp pengebingen i Storebrand. Ved utgangen av 2019 var forvaltningskapitalen kommet opp i 831 milliarder kroner etter en økning på 18 prosent gjennom fjoråret.

Det er trolig godt nytt for PE-aktøren EQT som for en knapp måned siden meldte om kjøp av 2,5 prosent av Storebrand.

Misset på utbytte

Livselskapet har varslet at det skal betale ut utbytte ved en solvens II-grad over 150 prosent, og at det vil vurdere ekstraordninære utbytter ved en solvensgrad over 180 prosent.

Ved en solvensgrad over 150 prosent heter det seg at de ordinære utbytte skal være på minst 50 prosent av overskuddet, og minst på høyde med det det var det foregående året. For regnskapsåret 2018 betalte Storebrand ut et utbytte på 3 kroner pr. aksje.

For 2019 betaler livselskapet ut et utbytte på 3,25 kroner, noe under analytikernes estimater som var hentet inn av TDN Finans i forkant. De ventet i snitt et utbytte på 3,47 kroner.

Så selv om Storebrand skryter av en utbytteøkning på 8,3 prosent falt aksjekursen over 5 prosent i åpningshandelen på Oslo Børs onsdag. Kursfallet endte til slutt på 1,6 prosent.

Nå med tilbakekjøp

Da selskapet rapporterte sine regnskaper i høst, var solvensgraden på 177 prosent. Den steg til 179 prosent til utgangen av 2019, og justert for utbyttet og overgangsregler endte solvensen på 176 prosent.

Stadig flere av tungvekterne på Oslo Børs benytter nå tilbakekjøp av egne aksjer som en måte å betale ut overskytende kapital til aksjonærene. Nå vil også Storebrand vurdere det samme, heter det i materialet som følger med årsregnskapet. Selskapet vil bruke en solvensgrad på 180 prosent her også som grense for tilbakekjøpene.

På forhånd ventet et gjennomsnitt av analytikere at resultatet før skatt skulle ende på 876 millioner kroner i fjerde kvartal, ifølge TDN Finans. Tilsvarende post var ventet å ende på 2.559 millioner kroner for hele 2019.

Storebrand (Mill. kr) 4. kv./19 Est. 4.kv./19 4. kv./18 2 019 Totale inntekter

1.561 I/T 1.301 5.308 Resultat før amortisering 1.026 986 563 3.037 Resultat før skatt 909 876 464

2.593 Resultat etter skatt 675 680 1.856 2.082



