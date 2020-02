Axactor leverte som avtalt

Axactor leverte et driftsresultat før avskrivninger på 23,8 millioner euro, nøyaktig som varslet i en foreløpig resultatoppdatering tidligere i februar.

Kontant-EBITDA endte på 66,8 millioner euro mot 44,7 millioner euro i samme periode året før, mens netto omsetning endte på 74,8 millioner euro. Også disse var nøyaktig som varslet.

Selskapet leverte et resultat før skatt på 8,5 millioner euro i kvartalet og 32,6 millioner for året, mens nettoresultatet endte på 6,5 millioner i kvartalet og 21 milliioner for året.

Kjøpte for 399 mill. euro

Axactor investerte 95 millioner euro i porteføljekjøp i løpet av fjerde kvartal, hvilket bragte samlede porteføljekjøp opp i 399 millioner euro i 2019. I 2020 har selskapet mål om å investere 350 til 400 millioner i nye porteføljer.

Axactor overrasket markedet tirsdag i forrige uke med en melding om at selskapet hadde avslått et bud – angivelig på 22 kroner pr. aksje. Overfor Finansavisen uttalte konsernsjef Endre Rangnes at den avslåtte interessenten var en global PE-forvalter.

Nyheten medførte at aksjekursen ble løftet nær 10 prosent på to handelsdager, før selskapet meldte at det ville gjennomføre en emisjon på 30 millioner aksjer.

Som Finansavisen skriver onsdag, er emisjonen på 500 millioner kroner satt.

Axactor (Mill. EUR) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 74,8 68,0 EBITDA 23,8 19,6 Cash EBITDA 66,8 44,7 Resultat etter skatt 6,5 2,8