Idar Vollvik har solgt aksjer i Digital Group og fått nye aksjer fra fordringer som ikke står i årsregnskapet

Chess-suksessen ga Idar Vollvik en popularitet i Norge på høyde med Kjell Inge Røkke og Petter Northug. Den har han brukt godt.

Etter å ha gamblet bort 2,4 milliarder kroner i aksjemarkedet, og endt opp med gjeld, har han startet en rekke forretninger der småsparere har pøst inn penger. Det begynte med Ludo Mobil og fortsatte med Ludo Sverige. Begge mislyktes, men Vollvik var allerede da tidlig ute for å selge aksjer i det han la ut Ludo Mobil-aksjer på Finn.no. Så skulle Ludo Spania bli stort. Også det gikk ad undas.

Men det virkelig store var Mojo 3G i Thailand. Fiasko var resultatet også her. Parallelt har han startet nettbutikken Ludo Store. Ingen suksess der heller.

Til slutt har han hatt ambisjon om en Pokémon Go-kopi der publikum jakter rabatter og gaver fra annonsører i stedet for tegneseriefigurer. Men heller ikke Digital Group-eide Geddit har vist synlig suksess så langt. Og inniblant alt dette, var Vollvik involvert i slankeprosjektet Fatburner.

Aksjesalg for 68 mill.

Småsparere har pøst inn penger hos populære Vollvik, men endt opp med å tape store deler eller alt av pengene.

Nå viser aksjonærlister Finansavisen har sammenlignet at småsparerne har hamstret Digital Group-aksjer når Vollvik har redusert sin aksjebeholdning.

I august 2017 sto Vollviks selskap Vovi Invest oppført med 34,9 millioner aksjer i Digital Group. Dertil eide han 1,8 millioner aksjer gjennom Trainy. Vovis aksjer ble redusert til 25,8 millioner aksjer ved utgangen av 2018.

Gjennom 2019 har Vollvik redusert aksjeposten ytterligere, og nå står Vovi kun oppført med 19,6 millioner aksjer. Trainys aksjepost er uendret.

Det stopper imidlertid ikke der. For i tillegg har Vollvik utstedt nye 1,7 millioner aksjer gjennom to emisjoner rettet mot Vollvik. Det betyr at han har kvittet seg med totalt 17 millioner aksjer til en verdi av 68 millioner kroner.

Hvor forsvant aksjene?

«Jeg har brukt 5 millioner av mine aksjer til sikkerhet mot lån, hvor vi har måttet betale skatt», forklarer Vollvik.

Men ved pantsettelse av aksjer forsvinner de ikke fra aksjekontoen. Og ingen av de 20 største aksjonærene i Digital Group har økt aksjebeholdningen.

Aksjeoversikten viser bare at daglig leder Richard Forsland og Vollvik-vennen Svein Johnsen begge også har kvittet seg med aksjer.

Vollvik selv ønsker ikke å opplyse hvor aksjene hans er forsvunnet da dette er konfidensiell informasjon. Senere opplyser han at syv millioner av aksjene fortsatt står på hans selskaper og at netto syv millioner aksjer er solgt for å betale skatt og lønn til ham selv.

Aksjonæroversikten, som viser aksjonærer helt ned til 989.000 aksjer viser ingen tegn hverken til de 17 millioner aksjene som er forsvunnet eller de syv millioner aksjene Vollvik sier er plassert på långivere.

Følgelig må Vollvik enten ha plassert dem i mange små egeneide selskaper hvis han ikke har solgt også disse aksjene til småsparere.

Hvor kom fordringen ifra?

Pussig er også måten Vollvik har fått de nye aksjene på. I april i fjor klubbet Digital Group-styret gjennom en rettet emisjon mot Vollvik der han tegnet 1,2 millioner aksjer verdsatt til 4,8 millioner kroner i en emisjon. Men Vollvik betalte ikke med kontanter.

I stedet gjorde han opp aksjekjøpet ved å konvertere en fordring Vovi skulle ha på Digital Group. Vollvik avviser imidlertid at fordringen har dukket opp som troll av eske eller ført opp som vederlag for arbeid eller annen lignende ytelse.

«Fordringene er oppstått ved at jeg har betalt inn penger over noe tid, og kun det. Vovi har Ikke fakturert noe konsulenttimer til Digital Group eller Geddit, men kun mottatt kostnadsdekning for faktiske reiser», skriver Vollvik.

Det er imidlertid ikke noe i Digital Groups årsrapport for 2018 som vitner om fordringen på nær 5 millioner som Vollvik viser til. Der er det kun en fordring på usle 6.939 kroner.

Kursen på 4 kroner pr. aksje priser Vollviks siste satsing, Digital Group, til 600 millioner kroner.

I desember 2019 gjorde Digital Group ytterligere én emisjon mot Vollvik. Denne gangen utgjorde beløpet 2,2 millioner kroner. Igjen en stor fordring Vollvik skulle ha bygget opp gjennom 2019 til tross for at han opplyser ikke å motta lønn fra Digital Group, men kun lønnes via sitt eget selskap, Vovi, med én millioner i brutto årslønn.

Varsler overskudd

I 2018 skrev Dagens Næringsliv at Vollvik så for seg å selge selskapet i løpet av 2019 for å innfri gjeld. Dette ble gjentatt da E24 i august i fjor omtalte Vollviks nyeste satsing, hvilket var å lansere Geddit-appen i Ghana etter tidligere å ha lansert den i Thailand.

Vollvik forteller nå til Finansavisen at selskapet omsatte for ni millioner kroner i fjor og at han i januar allerede hadde omsatt tre millioner kroner og ligger an til en omsetning på åtte-ni millioner i første kvartal.

«Ting begynner å eskalere», konkluderer han.

«Kan også legge til at vi i år styrer mot et positivt driftsresultat - dog ikke stort».

Vollvik har minst seks mislykkede satsinger på samvittigheten etter Chess-suksessen.

I fjor sommer trakk styreleder Arne Veidung seg fra Digital Group. Da hadde selskapet skrotet hele plattformen de hadde brukt åtte måneder på å bygge opp til en kostnad på 12 millioner.

Da uttalte Vollvik: «Min idé var at Geddit skulle være som Pokémon Go. Vi skulle surfe på den bølgen og merkevaren. Men jeg tok feil. Det var leit at vi tok feil, men nå har vi lært. Vi har hatt en grunnmur av papp, men ønsket betong».