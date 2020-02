Roubini frykter globalt skrekkår

Nouriel Roubini advarte i 2006 at USAs boligboble snart ville sprekke og senke hele verdensøkonomien. Han hadde rett.

Nå tror NYU-professoren at en ny finanskrise er rett rundt hjørnet.

Krig mellom USA og Iran

«Ut over de vanlige økonomiske og politiske risikoene de fleste finansanalytikere bekymrer seg om, er et antall potensielt seismiske "hvite svaner" på horisonten i år,» skriver Roubini i en ny artikkel.

«Hver enkelt av dem kan utløse alvorlige økonomiske, finansielle og politiske uroligheter av en type vi ikke har sett siden krisen i 2008.»

Han påpeker at USA er inne i en strategisk kamp mot minst fire rivaliserende land; Kina, Russland, Iran og Nord-Korea. Roubini, som selv er av iransk herkomst, tror dette snart kan gi seg utslag i grep som skaper kaos i USAs politiske system og økonomi. «Krig mellom USA og Iran er sannsynlig i år,» hevder han. «Ennå er det stille før stormen.»

Virusutbruddet blir verre

Roubini, som har fått kallenavnet «Dr. Doom», regner dessuten med at coronavirusets utbrudd blir langt verre enn antatt i finansmarkedene.

Dette vil i sin tur føre til omfattende forstyrrelser i resten av verdens tilbudskjeder. På toppen av dette kommer trolig «en kraftig eskalering» av handelskrigen mellom USA og Kina i år. En årsak er at lederne i Beijing mistenker at amerikanske krefter er bak den seneste tidens lange rekke med virusutbrudd og økt antikinesisk sentiment. Hevnen blir sannsynligvis cyberkrigføring, ifølge Roubini. For eksempel kan USAs rivaler spre feilinformasjon og på andre måter forsøke å påvirke årets presidentvalg. En annen mulighet er et angrep på amerikanernes finanssystem eller storstilte salg av deres statsobligasjoner.

Fare for«cyber-verdenskrig»

I så fall blir det neste steget trolig at USA går til motangrep, ifølge den kontrære økonomen.

«...noe som skaper risiko for at vi får historiens første cyber-verdenskrig, samt massivt økonomisk, finansielt og politisk kaos,» tilføyer han.

Roubini nevner også at klimaendringer kan skape svært kostbare miljøkatastrofer.

«Klimaendringer er ikke bare en langsom kjempe som vil forårsake økonomiske og finansielle problemer om flere tiår,» skriver han.

«Det er en trussel her og nå, som vist i økningen og omfanget av ekstreme værhendelser.»