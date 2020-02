Stort oppkjøpsfond går inn i Avida Finans - Trøim på vei ut

Den svenske forbrukslånsbanken har gjennomført en emisjon av drøyt 9,1 millioner nye aksjer til Kohlberg Kravis Roberts (KKR), et av verdens største oppkjøpsfond. De går inn med 300 millioner kroner, men vil også legge inn bud på hele selskapet.

Nåværende hovedeiere IC Financial, Andenes Investments og Midelfart Capital AS (Celina Midelfarts selskap) varsler at de skal samarbeide videre med KKR.

Det går også frem at Tor Olav Trøim, som ved nyttår var nest største aksjonær med rundt 12 millioner aksjer gjennom Drew Holding, har gitt KKR forhåndsaksept for salg av hans aksjepost. Det tilsvarer et salg på rundt 400 millioner kroner.

– For Magni Partners har Avida gitt en veldig god avkastning, og for Avida er KKR en strålende partner og jeg er derfor ekstremt fornøyd med å få dette i mål, sier Håkon Reistad Fure, som jobber i Tor Olav Trøims investeringsselskap og sitter i Avidas styre, til Finansavisen.

Les også: Kortsiktig løsning for Borr Drilling

Tord Topsholm, konsernsjef, sier i pressemeldingen at han er stolt av å få KKR som ny hovedeier.

Avida er OTC-notert. De la tidligere i dag frem kvartalsrapport.