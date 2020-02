Tor Olav Trøim kan ha tapt alle pengene han fikk av John Fredriksen - pluss litt til

Tor Olav Trøim har solgt Yara, og torsdag meldte han at han ville selge seg ut av Avida. Salgene er ikke helt tilfeldig, for Trøims belånte aksjeverdier har stupt i verdi, og trolig er det lite eller ingenting igjen.

Det er kursfall i Borr Drilling og Golar LNG som har sendt Tor Olav Trøims verdier mot null.

Beregninger Finansavisen har gjort viser at det bare er Trøims private eiendommer som kan holde ham på plussiden. Uten disse er nettoverdiene av skilsmisseoppgjøret fra John Fredriksen nå i minus.

Trøim har selv ikke villet kommentere verdiutvikling eller eventuelle gjenværende verdier overfor Finansavisen.

Er i minus i Golar

Tor Olav Trøim brøt ut fra John Fredriksen på sensommeren 2014 etter 20 års hardt og lønnsomt arbeid som gjorde Fredriksen til Norges rikeste mann med formue opp mot 100 milliarder kroner.

Trøim hadde en avtale om en andel av verdiskapningen, og endte med et skilsmisseoppgjør på tre millioner aksjer i Golar LNG og to millioner aksjer i Seadrill. Samlet verdi utgjorde 1,6 milliarder kroner.

Trøim skal ikke ha bygget opp noen betydelig formue utover den lukrative avtalen med Fredriksen.

Seadrill-aksjene ble raskt solgt for 400 millioner, hvilket var et sjakktrekk.

Det som ikke var et sjakktrekk var å beholde Golar LNG-aksjene, for etter kursfall til 11 dollar er de nå kun verdt 300 millioner og i hvert fall ikke å lånefinansiere store aksjekjøp for å vise tro på selskapet.

Tor Olav Trøims verdier (Mill. kr) Inngangsverdi Verdi nå Golar (JF) 1.260 305 Seadrill (JF/solgt) 400 400 Sum inngangsverdier 1.660 705 Golar-kjøp – −440 Borr-kjøp – −700 Storebrand-gevinst – 390 Yara-tap – −35 2020Bulkers-tap – −65 Avida – 250 Oljederivat-tap – −75 Sum disposisjoner – −675 Nettoverdi før boligverdier – 30

Da Golar-kursen begynte å falle, fylte Trøim på med en halv million aksjer, og våren 2018 økte ham med ytterligere 1,8 millioner aksjer til kurser mellom 30 og 35 dollar slik at ham samlet sett hadde kjøpt for 650 til 700 millioner, hvorav 440 millioner er tapt, hvilket gjør at Trøim er i minus i Golar også når man inkluderer oppgjøret fra Fredriksen.

Og kraftig minus i Borr

Trøims inngang i Borr Drilling var lav, men han har vist styrke ved å kjøpe aksjer gjentatte ganger. Aksjen har falt fra en topp på over 210 kroner til dagens 35 kroner.

En samlet investering på én milliard eller godt over 100 kroner aksjen gir et netto tap på 700 millioner.

På den positive siden kommer Storebrand-gevinst på nær 400 millioner, men til fratrekk kommer på i størrelsesorden 100 millioner på aksjer som Yara og 2020 Bulkers.

Dog vil salg av Avida-aksjene til KKR gi Trøim en angivelig gevinst på rundt 250 millioner

I markedet har det lenge gått rykter om at Trøim har hatt store tap i oljederivater – angivelig på 50 til 100 millioner. Finansavisen spurte Trøim om oljetap sent i 2018 sammen med opplysninger om at han hadde solgt Yara. Trøim avviste den gang begge deler.

Er i minus uten eiendom

Hvis man starter med oppgjøret fra Fredriksen og summerer resultatene av disposisjonene siden, ender man opp med at Trøim er 100 til 150 millioner i minus.

Men han har en verdifull eiendom i Miami – angivelig med en verdi på 75 millioner.

Dessuten har han en kjempeleilighet i London som han kjøpte for 250 millioner kroner da han var sammen med Celina Midelfart. Eiendommen skal stå på Trøim, men det skal ikke være nettoverdier her utover belåningen. Noen verdistigning er det neppe grunn til å legge inn da prisene skal ha falt markert.

Bankenes problem er at de gjenværende verdiene ville falle kraftig med et tvunget massesalg av Trøims eiendeler.

Nå er det dog lyspunkter. Yara er realisert, og et bud på Avida over børskurs er bra. I likhet med at Golar har løftet seg fra 9,50 til over 12 dollar, har til og med Borr vist en liten, men etterlengtet oppgang.

Nå gjelder det bare å realisere nok verdier til at bankene er fornøyde, og jobbe for oppgang for det som måtte være igjen.