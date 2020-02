Hedgefondet Bodenholm Capital var short - gikk på en smell i Tomra

Hedgefondet Bodenholm var short 785.271 aksjer i Tomra før dagens kurseksplosjon.

Ifølge Finanstilsynets shorthandelsregister ble shorten satt 23. januar. Den dagen sluttet aksjen på 255,20 kroner.

Torsdag steg Tomra 19 prosent til 335,60 kroner, noe som betyr at Bodenholm da ligger inne med et tap på 63,1 millioner kroner.

Var negativ til verdsettelsen

– Vi er veldig positivt innstilt til ESG (miljø, samfunn og selskapsstyring, red. anm.), men mange selskaper har gått som et tog uten en slags verdsettelsesstøtte. Her kan man finne en del interessante case å gå imot, som for eksempel Tomra og Siemens Gamesa, uttalte Per Johansson i Bodeholm til Finansavisen 5. februar i år.

Gitt at hedgefondet fremdeles er short det samme antallet aksjer i Tomra økte tapet torsdag med 43,8 millioner kroner.

Det har så langt ikke lykkes å få en kommentar fra Johannson torsdag ettermiddag.