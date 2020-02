Nordnet-kunder trader NEL-aksjen for spinnville summer, men er nettoselger av aksjen

Den grønne bølgen har inntatt børser verden over, hvor hydrogen-aksjer virkelig har fått vind i seilene. På 37 handelsdager har samtlige aksjer i NEL byttet hender nesten 5,5 ganger, som er langt høyere enn folkeaksjen Norwegian, hvor omløpshastigheten «kun» er på 400 prosent.

Men en aksje som svinger like mye som et flagg i storm vekker oppmerksomheten hos de mest risikokåte investorene blant dem alle, nemlig traderne.

– Med en omsetning på 822 millioner, står Nordnet for 24 prosent av totalomsetningen i NEL! Det er hinsides, og jeg tviler på man har sett noe lignende før, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen.

– Aldri opplevd maken

For tradere er nemlig store intradagsbevegelser det beste som finnes.

På torsdag var det et sprik på 26 prosent mellom topp- og bunnoteringene, og Nordnets kunder gikk fullstendig bananas.

Handelen endte på drøye 1,5 milliarder kroner, og NEL var den soleklart mest omsatte aksjen på Oslo Børs. Av dette sto Nordnet-kundene for 330 millioner.

– Med 22 prosent av omsetningen var torsdag en helt sinnssyk dag blant våre kunder, sier Johannesen, og fortsetter:

– Jeg har aldri opplevd maken til handel og interesse rundt et selskap i min tid i Nordnet.

Fredag var en litt roligere dag, men klokken 14 hadde traderne hos Nordnet snurret NEL-aksjer for over 150 millioner kroner. Omsetningen endte fredag på 786 millioner, og spinnville 3,5 milliarder for uken.

Men aksjene blir ikke lagt i skuffen, for traderne nettosolgte NEL-aksjer for 2 millioner kroner på fredag.

Traderne selger

For selv om traderne tilsynelatende skal være opptatt av ESG, viser tallene at kundene er nettoselgere i NEL-aksjen, hver dag, hele uken. I alle fall denne uken.

– Av omsetning denne uken på over 822 millioner har kundene nettosolgt for 64 millioner, sier Johannesen

Nordnet-økonomen registrerer at ESG-aksjer er i vinden som aldri før og at det merkes en enorm tilførsel av kapital mot disse selskapene.

– Vi ser en helt klar tendens til at investorene skal inn i «grønne» aksjer. Når selskaper som Scatec Solar, Tomra og REC er opp mellom 20 og 100 prosent så langt i år, øyner også flere tradere muligheten for raske penger, sier han.

Men Johannesen tror det lave utvalget av slike aksjer gjør at det blir trangt i døren for de som vil være med på den grønne bølgen, både blant institusjonelle og private investorer.

Vokser og vokser

Med en oppgang på 56 prosent så langt i år, er NEL nå blant de 30 største selskapene på Oslo Børs målt i markedsverdi.

– På torsdag klokken 12 hadde NEL en markedsverdi på nesten 20 milliarder kroner. Det er 10 ganger større enn XXL og like mye som Selvaag Bolig, Norwegian, Europris og ABG Sundal Collier til sammen, sier investeringsøkonomen.

Etter børsens stengetid på fredag var markedsverdien i NEL på 17,7 milliarder kroner.

– Og det er enorme tall for et selskap som foreløpig ikke har vist evne til å tjene penger, legger han til.

Tilnærmet umulig å regne multipler

For NEL er fremdeles ikke kjent for å trykke penger. Estimater for 2019 peker mot et driftsresultat før av- og nedskrivninger på minus 168 millioner kroner. En viss bedring er det i 2020-estimatene, men også her er tallet blodrødt med 80 millioner.

– Selv om prisingen og de fundamentale verdiene ser svært strukket ut, virker det ikke som investorene lar seg påvirke nevneverdig, sier Johannesen.

«Det finnes ingen aksjer i Nord-Europa som er mer feilpriset enn NEL», sa en toneangivende norsk investor til Finansavisen torsdag.

Han fikk støtte av en av selskapets 30. største aksjonærer, som innrømmet også at det å regne en verdsettelse på aksjen var tilnærmet umulig.