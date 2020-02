Hermanrud ville ikke kjøpt aksjer nå

– Risikoen har økt. Det har markedet merket. Så spørs det om det har tatt høyde for for mye eller for lite, sier Peter Hermanrud, aksjestrateg i SpareBank 1 Markets, om det kraftige kursfallet mandag.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er ned 4 prosent en knapp time før stengetid.

– Er dette et bra tidspunkt for å selge mer, eller for å kjøpe?

– Sannsynligvisskal aksjene mer opp enn ned herfra. Men bommer man, kan konsekvensene bli fatale, så jeg ville egentlig ikke gjort det, men ventet og sett litt, sier Hermanrud.

– Den gode nyheten er at Kina ser ut til å få kontroll. Den dårlige nyheten er at resten av verden ikke ser ut til å ha det.

Tiltakene kan bli dyre

Kina har tatt i bruk ulike karanteneordninger for å begrense spredningen av viruset.

– Vil Europa greie å gjøre noe lignende, ved behov?

– Vi klarer det. Det vil nok forhindre at dette blir noen folkesykdom, men konsekvensene på økonomien av tiltakene kan blir store.

For aksjemarkedet er utgangspunktet nå om det kommer en typisk korreksjon på rundt 10 prosent, mener Hermanrud.

– Det er for tidlig å spekulere, men en må begynne å tenke på hva utfallet kan bli. Hvis det i vestlige land blir satt i verk tiltak mot viruset som lammer aktiviteten helt, blir det mye verre enn et fall på 10 prosent, men jeg synes det er vanskelig å tallfeste.

I 2008, under finanskrisen, ble hovedindeksen mer enn halvert i løpet av noen måneder.