Presentasjon av årsrapport for Statens pensjonsfond utland

Øystein Olsen (t.h.), leder for hovedstyret i Norges Bank og sjef i Statens pensjonsfond Yngve Slyngstad presenterte årsrapporten for Statens pensjonsfond utland 2019 under en pressekonferanse i Norges Bank. Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent. Det tilsvarer 1.692 milliarder kroner. Foto: Heiko Junge