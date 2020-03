Statistiker Kjetil Myrild Aasen tapte 100 mill. på vinterferie

PCI Biotech er det store veddemålet til statistiker Kjetil Myrlid Aasen fra Nordfjord. Med nær 2,5 millioner aksjer var aksjeposten hans verdt nær 170 millioner kroner for en uke siden.

Fredag formiddag var det bare 80 millioner kroner igjen etter en uke med dramatisk kursfall. Aksjekursen hadde falt fra 63 kroner til under 30. Ved årsskiftet var aksjeposten i PCI Biotech verdt over 200 millioner kroner.

Gevinster forsvant

Statistikeren har imidlertid ikke bare én børstaper i sin portefølje, men også Photocure. Photocure er ned 44 prosent den seneste uken. Her har Aasen er post på 307.000 aksjer. I går var verdien av denne på 22,6 millioner. En uke tidligere var verdien over 40 millioner.

Tilsammen har Aasen den seneste uken tapt over 100 millioner kroner på de to aksjeinvesteringene.

Kjetil Aasen rapporterte i går at han var på vinterferie i Myrkdalen. For Aasen handler det imidlertid mye om at gevinster er blitt spist opp. De dramatiske kursfallene har kommet etter at begge Aasens aksjer steg enormt mot slutten av fjoråret.

- Skulle hatt mer cash

- Hvordan håndterer en statistiker et slikt børsfall?

- Jeg føler ikke at jeg er så mye smartere enn andre hvis jeg skal være ærlig. Etter slike fall skulle man ønske man satt mer i cash enn man har. Jeg har ikke mye cash, sier Kjetil Aasen.

- Men helt konkret lettet jeg meg i Photocure da Spetalen gikk inn i aksjen for jeg regnet med at han skulle ta en rask gevinst.

Kursraset i PCI Biotech har han brukt til å kjøpe aksjer.

- I PCI Biotech har jeg økt beholdningen min. Jeg har kjøpt mer aksjer når kursen har falt. Både i torsdag og fredag har jeg kjøpt - totalt et par hundre tusen aksjer.

- Kursfallet i PCI Biotech er jeg ikke bekymret for. De har hatt en liten forsinkelse på innrulling av pasienter, men det er så lite til å være biotech, så det er ingen bekymring. De har mye spennende frem i tid. I tillegg er de fullt finansiert, og jeg er glad de ikke må hente penger.

Aksjeporteføljen handler stort sett om PCI Biotech og Photocure samt en eldre post med GIG-aksjer.

- Der er et hysteri nå, men jeg føler jeg ikke har noe bedre grunnlag enn andre å vurdere hvor langt dette skal gå. Jeg prøver å sitte stille i båten, men skulle ønske jeg hadde hatt mer cash. Slik uro pleier å gå over, så jeg er ikke bekymret, sier han.

Solgte terminalbedrift

PCI-aksjen var det meste av 2019 handlet under 30 kroner aksjen før den skjøt fart i november, og ikke ga seg før kursen hadde tredoblet seg.

Også Photocure steg kraftig fra november - fra et nivå under 60 kroner og opp til 90. Rett før corona-krakket var Photocure handlet til 120 kroner aksjen. Fredag formiddag var kursen ned mot 65 kroner på det laveste.

Aasens formue stammer fra salget av Melin Medical, som leverte betalingsterminaler til norske legekontorer. Salget ga Aasen en gevinst på over 600 millioner.

Siden har han vært aktiv i aksjemarkedet. Regnskapet for 2018 viste et underskudd på 42 millioner kroner etter skatt. Han gikk inn i 2019 med en balanse på 753 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde 743 millioner.