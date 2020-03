Viruspanikk på verdens børser

På ukens siste handelsdag fortsatte investorer å dumpe aksjer, og både i Frankfurt, London, Paris og Milano var de viktigste indeksene ned rundt 3 prosent i ettermiddagshandelen.

Asias børser falt også på ukens siste handelsdag. Tokyo og Shanghai endte ned over 3 prosent, mens Hongkong falt over 2 prosent.

Ifølge Reuters har 5.000 milliarder dollar forduftet fra verdens finansmarkeder denne uken som følge av frykten for at virusutbruddet kan ramme både industri og handel.

Også fallet i oljeprisen fortsatte fredag, og prisen på nordsjøolje var i en periode under 50 dollar fatet.

ØKNING I SØR-KOREA: I Sør-Korea har tallet på smittede steget med over 500 det siste døgnet, til totalt 2.337. Bildet viser et marked i Sør-Koreas hovedstad Seoul torsdag. Foto: NTB Scanpix

Rammer bredt

Tallet på smittede utenfor Kina fortsetter å øke, og stadig flere land melder om smittetilfeller. Blant nye land med smitte er Litauen, Nederland, Nigeria, New Zealand og Hviterussland.

I Tyskland og Frankrike har tallet på smittede steget til henholdsvis 53 og 38. I Italia, som er hardest rammet i Europa, er tallet på smittede fortsatt 650, og 17 personer har mistet livet.

Samtidig fortsetter konsekvensene av tiltakene mot viruset – samt frykten for smitte – å gjøre seg stadig mer gjeldende. Myndighetene i Sveits forbyr nå arrangementer med over 1.000 personer, noe som blant annet gjør at den store bilutstillingen i Genève må avlyse. I Italia faller antallet hotellbestillinger, og i Sør-Korea unngår folk markeder av frykt for å bli smittet.

– Det kommer nesten ingen hit, sier Kim Yun-ok, som selger smultringer og vårruller på Gwangjang-markedet i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Over 30 døde i Iran

I Sør-Korea har tallet på smittede steget med over 500 det siste døgnet, til totalt 2.337.

Det offisielle tallet på smittede har også steget i Iran, til 388. Tallet på døde i landet er 34. Med unntak av Kina er Iran det landet med flest døde, selv om landet har langt færre smittede enn Sør-Korea, der 13 har mistet livet.

Det er flere nye smittetilfeller i resten av verden enn i Kina. Myndighetene i Beijing frykter nå at borgere fra andre virusrammede land kan ta med seg smitte tilbake til Kina, og at dette kan føre til nye utbrudd. Personer fra hardt rammede land som reiser til Beijing, må nå derfor være i karantene i to uker etter ankomst, melder flere medier.

Kjæledyr i karantene i Hongkong

Fredag kom også nyheten om at en hund har testet positivt på coronaviruset i Hongkong.

– Prøver fra nesen og munnhulen testet svakt positivt på covid-19, sier en talsmann for myndighetene.

Alle kjæledyr i Hongkong tilhørende personer som er smittet av coronaviruset, skal nå settes i karantene. Den smittede hunden er allerede i 14 dagers karantene, men har ingen symptomer på sykdom, opplyser myndighetene.

Hunden som har fått påvist smitte, tilhører en smittet person.