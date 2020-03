Stine Sofie Grindheim går fra DNB til Dealflow. Hun vil mangedoble aktiviteten i 2020

– Vi hadde 73 prosent av markedet for aksjebasert folkefinansiering i 2019, og vi ønsker å mangedoble aktiviteten vår i 2020. Vi har troen på at fremtidige norske unicorns kan få finansiering gjennom Dealflow, sier Stine Sofie Grindheim, påtroppende daglig leder i Dealflow, som har spesialisert seg på innhenting av egenkapital til små og mellomstore vekstbedrifter.

Emisjonsplattformen startet i april 2018.

Dealflow har hentet til sammen 85 millioner kroner i rundt 30 emisjonsrunder.

Rundt 5.000 brukere er registrert, og 1.650 kapitalplasseringer er gjennomført.

Nå drar gründer og avtroppende Dealflow-sjef Petter Skulstad (40) sammen med familien til Boston for å snuse på en USA-etablering for bedriften, mens Stine Sofie Grindheim (30) er blitt headhuntet fra DNB til å ta over som daglig leder.

– Har fulgt Dealflow siden 2018

Grindheim har åtte års erfaring fra DNB Markets og digital innovasjon. Hun har også jobbet i Corporate Banking i DNB og er blant annet styreleder i Young Finance Bergen.

Hun hørte første gang om Dealflow våren 2018, noen måneder før plattformen gikk live.

– Jeg har fulgt med på Dealflow siden da. Jeg har vært aktiv i oppstartsmiljøet i Bergen de seneste årene, og da også fulgt med på Dealflow, sier opplyser Grindheim.

Dealflow har kontor hos StartupLabs filial i Bergen, som for øvrig holder til i samme bygg som DNB i Solheimsviken.

– Jeg har ikke investert i noen oppstartsselskaper før nå, men når jeg går inn som daglig leder i Dealflow kjøper jeg meg også inn i selskapet, opplyser hun.

– Våre største utfordringer

– Dealflow legger til rette for at oppstartsselskaper kan hente penger på en enkel måte, samtidig som det gir Kari og Ola Nordmann muligheten til å investere i oppstartsselskaper, sier Grindheim.

Grindheim viser til at aksjebasert folkefinansiering er relativt nytt i Norge, og at det vokser fort.

Dealflow Technology (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 2,4 0,4 Driftsresultat −5,3 −5,0 Resultat før skatt −5,5 −5,0 Årsresultat −5,5 −5,0

– Informasjon og kjennskap til markedet er én av våre største utfordringer. Det at både selskapene og potensielle investorer ser mulighetene i Dealflow er noe vi kommer til å bruke tid og ressurser på i 2020.

– Hvordan skal dere finansiere veksten fremover?

– Mye av det vi trenger for videre utvikling vil komme fra økte inntekter. Vi er jevnt og trutt i diskusjoner med mulige investorer og samarbeidspartnere. Vi vil aldri si nei til den riktige investoren, men har ikke noe akutt behov for mer finansiering.

– Umodent på aksjecrowdfunding

Mens Grindheim passer butikken i Norge, tar Petter Skulstad med kone og barn til Boston, på østkysten av USA.

SER ETTER NY DEALFLOW I BOSTON: Petter Skulstad, avtroppende sjef i Dealflow. Foto: Anders Horntvedt

Hele familien har visum til slutten av 2024. Mandatet fra morselskapet Dealflow Technology er å utforske muligheter for Dealflow.

Aksjonærer i Dealflow Navn Andel Rune Brunborg 21,7 Petter Skulstad 18,5 Asbjørn Aandstad 10,8 Lars Aga Reisæter 9,1 Norne Securities AS 7,7 GC Rieber Fortuna 3,6 Martin Johnsrud Sundby 2,7 Andre 25,9

– Markedet på den andre siden av dammen er kommet langt innen crowdlending, men er ganske umodent på aksjebasert crowdfunding. USA ligger bak Europa på dette området, men det er forventet sterk vekst de neste årene. Dealflow Technology har et meget spennende utgangspunkt som er interessante for flere aktører i USA.

– Må være til stede

– Hvorfor velger bedriften å sende deg til USA i stedet for å foreta oppkjøp eller samarbeide med en lokal partner?

– Skal man lykkes i USA, må man være til stede. Markedet i USA har en enorm kraft, men kan være vanskelig å navigere i, svarer Skulstad.

– Det at jeg reiser over dammen utelukker hverken oppkjøp eller samarbeid med en lokal partner. Sistnevnte er nok kanskje det mest nærliggende å se for seg.

Skulstad slår fast at Boston er kåret til verdens fjerde beste tech-by, at byen står sterkt som finanssentrum, både i USA og internasjonalt.

Samtidig ligger Boston tett på øvrige finanssentre som New York og Toronto, viser han til.

– Hvordan er konkurransebildet?

– Det finnes noen aktører, men det er primært for personer med stor formue og eller høy inntekt og erfaring i å investere i unoterte aksjer. Reguleringene har begynt å åpne opp for at også småsparere skal kunne investere i unoterte aksjer.