Skyfall Ventures hentet 50 millioner til venturefond

Skyfall Ventures har truffet blink med investeringer i blant andre Kolonial og Nabobil. Nå har selskapet lansert sitt første venturefond.

– Etter å ha investert i og jobbet med mange av Norges mest interessante oppstartsselskaper, bestemte vi oss for at det var på tide å starte et fond. Vi har nå hentet 50 millioner kroner og den første investeringen er allerede gjort, sier Managing Partner Espen Malmo i Skyfall Ventures.

Bak Skyfall Ventures står en gjeng gründere som blant annet har vært med på å etablere selskaper som Sprint Consulting, Kolonial, Ibistic og Nyby.

– Flere av oss startet vårt første teknologiselskap under dotcom-boblen i år 2000. I Skyfall-teamet har vi samlet sett vært med på å starte opp et titalls selskaper, så vi har mye erfaring fra entreprenørskap og selskapsbygging, sier styreleder Preben Songe-Møller.

Tiårs horisont

I dag eier Skyfall Ventures aksjer i blant andre solcelleselskapet Otovo, som er notert på OTC-listen og gjenbruksappen Tise. Til sammen består porteføljen av 15 norske oppstartsselskaper.

– Vi har investert over 25 millioner kroner og dagens porteføljeverdi er betydelig høyere. Midlene har kommet fra eierne, i tillegg til at vi har fått tillit som forvalter av presåkornmidler fra Innovasjon Norge, sier Malmo.

Det nye fondet skal ha en levetid på ti år og vil bestå av mellom 10 og 15 oppstartselskaper. Ifølge Malmo er det konsumentrettede teknologiselskaper og programvare for bedriftsmarkedet som er mest interessant å se på.

– Vi investerer i teknologiselskaper, innledningsvis mellom en og tre millioner i hvert selskap. Også har vi satt av halve fondet til oppfølgingsinvesteringer, sier han.

Høy risiko

Skyfall Ventures har greid å tiltrekke seg flere profilerte investorer i fondet. Nabobil-gründer Christian Hagen, Børge Astrup fra Puzzel, eiendomsinvestorene Montin og Urabanium Gruppen er med. Også Sissener-familien har kjøpt fondsandeler.

– Den første investeringen vår er i Age Labs, som bruker maskinlæringsteknikker på store biodatasett for å utvikle tjenester knyttet til biologisk aldring. Selskapet har et av de sterkeste gründerteamene vi har sett på lenge og en teknologi som er veldig spennende, sier Malmo.

Han har en tommelfingerregel som tilsier at av ti selskaper, vil fem trolig gi tap, et par gå i null, noen vil doble seg, mens forhåpentligvis en investering vil gi eventyrlig avkastning.

– Det betyr at vi må investere i selskaper med et stort oppsidepotensiale.

– Hvor høy avkastning er målet?

– Vi har sagt til investorene våre at vi sikter oss inn på mellom 20 og 30 prosent årlig avkastning. Det er godt over hva man får på børsen, som det må være når risikoen er vesentlig høyere, sier han.

Stor endring

Ifølge Malmo er det mye spennende som skjer i det norske venturemiljøet. Hypotesen til Skyfall Ventures er at tidligfase venture har vært dårlig historisk i Norge, sammenlignet med Finland og Sverige.

– Vi tror det vil endre seg, gjennom at oppstartselskaper greier å tiltrekke seg de flinkeste talentene. Equinor er ikke lenger det hotteste, sier han.

– Under dotcom-boblen var det å være gründer nesten assosiert med å være arbeidsledig, og mange av de flinkeste folkene begynte i godt betalte jobber innen finans og management consulting. De seneste fem årene har det endret seg drastisk, legger styreleder Preben Songe-Møller til.