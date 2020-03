Lempet ut aksjefond for 500 millioner

Oslo Børs falt 11 prosent den siste uken som en følge av spredningen av coronaviruset til Europa. Det er det største børsfallet på en uke siden 2011.

Det meste av børsoppgangen fra 2019 er dermed skyllet bort i løpet av en marerittuke i verdens aksjemarkeder, skriver Nordnet.



«Aksjemarkedet frykter en massiv og ukontrollert spredning av coronaviruset. Det verste som kan skje for økonomien og aksjemarkedet er at veldig mange mennesker blir bedt om å holde seg hjemme og ikke gå ut å handle. Da stopper økonomien opp en periode, og det hemmer global vekst og selskapenes inntjening» sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Selger norsk, kjøper utenlandsk

De fem mest solgte fondene i februar er alle norske aksjefond som investerer på Oslo Børs. To av de tre mest kjøpte fondene i februar er obligasjonsfond, som anses som trygge alternativer: Forte Obligasjon og KLP Obligasjon Global.

«Det er normalt at Oslo Børs faller mer enn andre børser under et globalt børsfall, på grunn av høy andel av sykliske selskaper. Det er nok det fondskundene frykter nå» skriver Sættem.

Det er derfor oljeeksponerte selskaper har vært hardest rammet av coronaspredningen. Olje, shipping, tank og luftfart er blant industriene som har opplevd det største kursraset forrige uke, med Norwegians halvering av kursverdi i spissen. Equinor, som er det mest omsatte selskapet på Oslo Børs, falt over 10 prosent forrige uke. Teknologiselskapene har imidlertid vist seg å være en mindre utsatt investering.

«Stemningen snudde fort»

Stemningen snudde fort på børsen den siste uken i februar. De tre første ukene nettokjøpte kundene for om lag 500 millioner. Den siste uken ble imidlertid kundene skremt av coronaviruset og børsfall, og lempet ut aksjefond for tilsvarende beløp, skriver Nordnet.

Mest kjøpte fond nå: KLP Aksjeglobal Indeks V Forte Obligasjon KLP Obligasjon Global II DNB Grønt Norden DNB Global Indeks