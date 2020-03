Tror kinesisk økonomi vil bli minst dobbelt så stor som USAs

Adm. direktør Elon Musk i Tesla og SpaceX sa fredag at den kinesiske økonomien til slutt vil overgå USAs med minst togangeren, noe som trolig vil øke spenningen mellom nasjonenes militærstyrker og handlemakt, skriver CNBC.

«En ting som vil føles ganske rart er at den kinesiske økonomien sannsynligvis kommer til å være minst dobbelt så stor som USAs, kanskje til og med tre ganger så stor» sa Elon Musk til det amerikanske nyhetsbyrået.

«Grunnlaget for krig er økonomi. Hvis du har halvparten av ressursene til motparten, bør du være virkelig innovativ. Hvis du ikke er nyskapende, vil du tape», sier Musk.

Verdens to største økonomier

De to nasjonene er allerede verdens to største økonomier. USA dominerer med 21,44 billioner dollar i nominelt BNP og utgjør en fjerdedel av verdensøkonomien. Kina er imidlertid den raskest voksende billion-dollar-økonomien med et BNP på 14,14 billion dollar, ifølge Nasdaq.

Fordi Kinas befolkning er omtrent fire ganger større enn USAs, mener Musk at barrieren for å overgå USA i økonomisk størrelse ikke er så stor. USA har omtrent 330 millioner innbyggere, mens Kina har over 1,3 milliarder, skriver CNBC.

«Det vil bare kreve at Kinas BNP per innbygger er halvparten av USAs for at den kinesiske økonomien skal være dobbelt så stor som den amerikanske» sier Musk.

Dersom kinesisk økonomi overgår den amerikanske, vil dette trolig føre til økt spenning mellom de to landene som allerede strider mot hverandre i viktige dilemmaer, derav blant annet handel og 5G-teknologi.