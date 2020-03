Flere meldepliktige handler i AF Gruppen

OBOS BBL har den 2. mars 2020 kjøpt 130.023 aksjer i AF Gruppen til kurs 181,50 kroner, fremgår det av en børsmelding mandag. Etter transaksjonen eier OBOS 17.183.709 aksjer i AF Gruppen, tilsvarende 16,67 prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

Constructio AS (nærstående til Kristian Holth, styremedlem i AF Gruppen og styremedlem i Constructio AS) kjøpte 2. mars 2020 125 325 aksjer til kurs 181,50 kroner, heter det i en annen børsmelding mandag.

Constructio AS eier etter kjøpet 14.595.347 aksjer i AF Gruppen. I tillegg eier Flygind AS, også nærstående til Kristian Holth, 1.021.509 aksjer. Samlet etter kjøpet eier Constructio AS og Flygind AS tilsvarende 15,15 prosent av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i AF Gruppen ASA.

Av en tredje børsmelding mandag fremgår det at primærinnsidere i AF Gruppen har solgt 106.343 aksjer i selskapet til kurs 181,50 kroner pr. aksje. Salgene gjennomføres i forbindelse med finansiering av den forestående opsjonsinnløsningen i AF Gruppen.

AF Gruppen ASA (AFG) har gjennomført salg av 72.234 egne aksjer til ledende ansatte, hvorav 44.047 aksjer ble solgt til primærinnsidere. Salget er en del av selskapets bonusprogram, hvor deler av bonus kan benyttes til kjøp av aksjer i AF Gruppen ASA, med 20 prosent rabatt i forhold til gjennomsnittlig sluttkurs pr uke 8 2020, NOK 181,50. AF Gruppen ASA eier 29.842 aksjer etter at registreringen av aksjesalget har funnet sted.