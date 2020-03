Disse selskapene kjøpte egne aksjer

DNB kjøpte mandag 2. mars 2020 ytterligere 457.000 egne aksjer til en snittkurs på 158,2501 kroner. Etter dette eier DNB totalt 15,9 millioner egne aksjer, fremgår det av en børsmelding mandag etter stengetid på Oslo Børs.

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 31,6 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 20,9 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet, heter det videre.

Yara kjøpte 141.000 egne aksjer til en snittkurs på 346,52 kroner. Etter dette kjøpet eier selskapet 2,6 millioner egne aksjer. Totalt har selskapet fullmakt til å kjøpe inntil

Subsea 7 meldte mandag at det hadde kjøpt 60.000 egne aksjer til en snittkurs på 82,40 kroner. Etter dette kjøpet eier selskapet 1,3 millioner egne aksjer.

Kongsberg Gruppen kjøpte mandag 46.000 aksjer i eget selskap til snittkurs på 162,052 kroner pr. aksje. Etter kjøpet eier selskapet 450.479 egne aksjer.

Borregaard kjøpte mandag 9.000 egne aksjer til en snittkurs på 102,15 kroner. Etter kjøpet eier selskapet 117.097 egne aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,12 prosent.

Hafnia kjøpte ifølge en børsmelding 32.800 egne aksjer til en snittkurs på 18,32 kroner pr. aksje og eier etter dette kjøpet 244.279 aksjer tilsvarende en eierandel i selskapet på 0,07 prosent.

I tillegg meldte også Otello om tilbakekjøp av 3.372 aksjer til snittkurs på 16,90 kroner og Shelf Drilling om tilbakekjøp av 15.00 aksjer til en snittkurs på 17,06 kroner.