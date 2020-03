Arendals Fossekompani sikter mot børs med grønn baby!

Investorene elsker alt som er grønt og enorme pengestrømmer går inn i grønne investeringer, som gir skyhøy prising. Det vet Arendals Fossekompani å utnytte.

Nå slår det industrielle investeringsselskapet sammen datterselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight, for å danne en ny kraftgigant med navn Volue.

– Det å jobbe internasjonalt med fire forskjellige selskaper som alle er eid av Arendals Fossekompani er ikke ideelt. Da får ikke selskapene dratt nytte av skalafordelene som de får ved å være en enhet, sier konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.

Hensikten med sammenslåingen er å øke avkastningen og redusere klimautslippene for Volues kunder i det europeiske kraftmarkedet, og samtidig ivareta rollen som pådriver for økt digitalisering i andre industrier.

– Jeg tror ikke du finner et eneste energiselskap i Europa av en viss størrelse som ikke er på Volues kundeliste, sier konsernsjefen.

Aksjemarkedet jubler

Arendals Fossekompani prises til 0,5 ganger bokført egenkapital og er ingen yndet tradingfavoritt, med lavt handelsvolum. Tirsdag spratt imidlertid kursen opp 15 prosent til 2.990 kroner.

– Vi er kanskje Oslo Børs' grønneste aksje og vi har holdt på med kraftutvinning i 120 år. Etter etableringen av Volue får kanskje flere investorer øyne opp for oss. Nå om dagen er alle interessert i ESG og mange forvaltere har ESG-mandat. For slike investorer er det vanskelig å finne investeringscaser, sier han.

– Tror du det blir høyere likviditet i Arendals Fossekompani-aksjen fremover?

– Det er vanskelig å si, men det er stor interesse for Volue. Når kursen går opp blir det vell naturligvis høyere volum, sier konsernsjefen.

Ifølge ham kan det også bli aktuelt å børsnotere Volue, men det er ikke fattet beslutning enda.

– Det er styret som må ta stilling til det, men et naturlig tidspunkt kan være i 2021, sier han.

Økt volatilitet

Selskapsnavnet Volue spiller på både volatilitet og verdi. Ifølge Svanevik gjennomgår kraftmarkedene i Europa store fundamentale endringer, hvor kull og fossilt er i ferd med å bli faset ut, og erstattet med vind og sol.

– Kompleksiteten øker og produksjonen er i større grad avhengig av vær og vind, som skaper større volatilitet. Det er et stort behov for datakraft, digitalisering og markedsinnsikt for å kunne planlegge kraftproduksjonen, sier Svanevik, og legger til:

– Det gjør at timingen for å slå sammen selskapene er veldig god nå. I tillegg er konkurransen om de beste hodene tøff og det er viktig å ha en grønn merkevare for å tiltrekke seg de flinkeste folkene, sier Svanevik.

De fire sammenslåtte selskapene skal rette seg mot selskaper innen kraftdistribusjon, vann og avløp, utbygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

Skal vokse

Volue vil bestå av sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, industrielle programvareløsninger fra Powel, Wattsights analysemiljø av det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer.

I 2019 hadde Volue proforma inntekter på 800 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 120 millioner kroner. Selskapet får til sammen 2.000 kunder i 44 forskjellige land.

– Det viktigste fremover blir å få opp veksttakten og dra nytte av synergiene mellom selskapene, sier konsernsjefen.

Overfor generalforsamlingen har styret foreslått at det utbetales et utbytte på 56 kroner pr. aksje etter 2019. For inneværende år legges det opp til kvartalsvise utbytter i Arendals Fossekompani.