Røde flagg i interbankmarkedet

Repomarkedet lar amerikanske banker ta opp lån med pant i statsobligasjoner og boliglånbaserte verdipapirer.

I september tørket likviditeten i interbankmarkedet imidlertid opp, og sentralbanken (Fed) har siden vært på banen for å tilføre mer penger.

Først ble 125 milliarder dollar i dagslån gjort tilgjengelig hver dag, men beløpet ble i oktober senket til 100 milliarder dollar. En annen ordning lot bankene låne 25 milliarder dollar daglig på lengre sikt. Her ble grensen på mandag senket til 20 milliarder dollar.

Ny rekord på tirsdag

Natt til tirsdag ønsket bankene imidlertid dagslån på hele 108,6 milliarder dollar, tilsvarende over 1.000 milliarder kroner.

En auksjon av lån med lengre løpetid, såkalte «term loans», var 3,5 ganger overtegnet. Den samlede etterspørselen var følgelig rekordhøye 179,6 milliarder dollar. Samtidig skjøt reporenten opp fra 1,6 til 1,8 prosent.

Fikk stort rentekutt

Mens de amerikanske bankene tilsynelatende har mer behov for krisehjelp fra Fed enn på flere måneder, ventet stadig flere at sentralbanksjef Jerome Powell snart ville kutte styringsrenten. Markedet for rentederivater priset på mandag inn en 100 prosent sannsynlighet for at Fed senket nivået fra 1,75 til 1,25 prosent under rentemøtet den 17. og 18. mars.

I stedet kom kuttet allerede på tirsdag, i forbindelse med ekstraordinært Fed-møte.

Markedet regner dessuten med at vi får ytterligere rentekutt på minst et halvt prosentpoeng innen utgangen av året.