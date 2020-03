Finanstilsynet vurderer å begrense Bank Norwegian-utbytte

I halvårsrapporten foreslo styret i Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding (NOFI) et kontantutbytte til aksjonærene på 3,18 kroner per aksje for 2019.

Etter stengetid i går fikk NOFI og Bank Norwegian et brev fra Finanstilsynet om at tilsynet vurderer å begrense NOFI fra å betale slikt utbytte.

Tilsynet baserer sin bekymring på utviklingen i bankens misligholdte lån og avsetninger gjort for slike lån, slik det fremgår av halvårsrapporten, og bemerker at en svakere utvikling i norsk og internasjonal økonomi kan medføre tap som svekker konsernets kapitaldekning.

Finanstilsynet har ikke tatt noen beslutning ennå, men NOFI forstår det slik at resultatet vil avhenge av hva som kommer ut av dialogen med tilsynet om kapital, utbytte og konserninterne bidrag fra Bank Norwegian til NOFI som morselskap.

Styret understreker at det ikke kan se en svekkelse av kredittkvaliteten og vurderingene som ellers ble lagt til grunn for utbytteforslaget.

