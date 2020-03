Johan H. Andresens Ferd tjente like mye i 2019 som det betalte for NRK-bygget

Ferd er et av landets største privateide investeringsselskap, kontrollert av Johan H. Andresen og hans familie.

Etter et «svakt» år i 2018, hvor den verdijusterte egenkapitalen falt med to prosent, slo Ferd-konsernet knallhardt tilbake i 2019.

– Ferd leverte i 2019 et solid resultat i sterke markeder, med en samlet avkastning på 12 prosent. Det er gledelig at alle våre forretningsområder leverte avkastning på over 10 prosent, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd.

Ved årsskiftet hadde den ferske eieren av NRK-bygget på Marienlyst en verdijustert egenkapital på 35 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder fra fjoråret.

Det er heller ikke tomt for cash selv om Andresen kjøpte NRK-tomten for omtrent 3,75 milliarder. For etter fjoråret var det 12,8 miliarder i cash og likvide plasseringer, i tillegg til utrukkede lånerammer på 6,9 milliarder.

KJØPTE NRK: Konsernsjef Morten Borge i Ferd (t.v.) sammen med Ferds eier og styreleder Johan H. Andresen, NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen etter kjøpet av NRK-tomten på Marienlyst for rundt 3,75 milliarder kroner. Foto: NTB Scanpix

– Resultatene for 2019 er robuste, men heller ikke mer enn de bør være i et år med sterke finansielle markeder, sier Borge.

Salg og utbytter på 4,2 milliarder

Ferd-konsernet består av fem forretningsområder, hvor samtlige leverte en avkastning over 10 prosent.

Av disse er Ferd Capital den klart største enheten i konsernet, og fungerer som en langsiktig investor i privateide selskaper, børsnoterte selskaper og «Special Investments».

Selskapet eier selskaper som Elopak, Aibel og Interwell blant privateide selskaper, med Benchmark Holding og Nilfisk som de største børsnoterte eierpostene. Elopak og Interwell var de selskapene som leverte best for Ferd i 2019.

Ferd 2019 Tall i mrd. kroner 2019 2018 Inntekter 4,09 −0,15 Driftsresultat 3,86 −0,24 Resultat før skatt* 3,92 −0,41 *Det er ikke beregnet skattekostnad på årsresultatet

– Vi står i dag sterkere med en fremtidsrettet organisasjon og betydelig finansiell kapasitet, klare til å gjøre nye investeringer og utøve aktivt eierskap i våre selskaper på en bærekraftig måte.

Mot slutten av fjoråret solgte Ferd hele sin aksjepost i Scatec Solar til Equinor, som sørget for en avkastning på Scatec-investeringen på over 1 milliard kroner. Totalt realiserte Ferd 4,2 milliarder gjennom salg og utbytter i 2019.

Av den verdiusterte egenkapitalen på 35 milliarder står Ferd Capital for over halvparten med 18,5 milliarder kroner. Avkastningen her endte på 16,3 prosent i 2019.

Drar inn på børsen

Mens Ferd Capital er en langsiktig eier fungerer Ferd Invest som en ordinær finansiell investor på de nordiske børsene.

Og med et nytt team på plass ble det utarbeidet en ny strategi, hvor fokus i hovedsak nå er mot børsnoterte selskaper med en høyere markedsverdi i tillegg til et krav om god likviditet.

Med aksjer som Novo-Nordisk, Lerøy Seafood og Essity vokste porteføljen til 3,4 milliarder, som gir en avkastning på 10,3 prosent.

Konsernet tjente 14 prosent gjennom datteren Ferd Ekstern Forvaltning, hvor forvaltningskapitalen vokste til 4,8 milliarder i fjor.

17,6 prosent i eiendom

Mens boligprisene steg knappe 5,5 i Oslo falt yielden for næringseiendom marginalt. Men eiendomsselskapet leverte knallsterke 17,6 prosent.

– Årsakene til avkastningen var god utvikling i de fleste av enkelt-prosjektene og verdistigningen på eiendommene, sier konsernsjefen.

Porteføljen var ved utgangen av året verdsatt til 2,9 milliarder kroner.