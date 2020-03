Det er kursmassakre på Oslo Børs, men børsen har hentet inn rundt 5 prosent av fallet

Det har vært, og er, spinnville utslag etter oljepriskollapsen. Det ene selskapet faller mer enn det andre, men for enkelte har børsfallet gitt muligheter.

For selv om hovedindeksen dundret ned 12,5 prosent fra start har fallet avtatt. Etter drøye to timers handel har hovedindeksen steget over 5 prosent.

Meglerhusene har siden før frokost hatt en rekke med salgsordre med høyt belånte porteføljer som har resultert i tvangssalg, store poster er solgt grunnet stop/loss-ordre i tillegg til panikk blant investorer.

– Jeg rekker ikke snakke med deg nå. Men ja, det er mange tvangssalg nå på åpning. Både blant private investorer men også stop/loss-ordre fra store aktører, sier en aksjemegler til Finansavisen.

Tungt i olje

Oljeselskaper fikk en tøff start på dagen. Oljekjempen Equinor var på det verste ned over 21,4 prosent, men er «kun» ned snaue 15,5 prosent nå. Røkke-kontrollerte Aker, som igjen eier 40 prosent av Aker BP, falt 18,3 prosent fra start. Mye takket være fallet på 31,5 prosent for Aker BP.

Men siden har Aker BP-aksjen steget rundt 12 prosent, og er «kun» ned drøye 23 prosent.

For DNO-aksjonærene falt kursen nær 34 prosent på åpning, men har nå et comeback på over 20 prosent. Nedturen er fremdeles på 20 prosent.

Oljeservice-aksjer har fått kraftig juling, hvor Subsea 7 falt som en sten på åpning. Men kursfallet på 37,7 prosent har rett seg etter at aksjen har steget nesten 30 prosent siden bunnen. Subsea 7 er likevel ned rundt 20 prosent for dagen.

Verst er det for PGS, som startet ned 46 prosent. Men her har det ikke vært noe comeback, og aksjen er nå halvvert!

Comeback for fly og Fredriksen

Flyselskapet Norwegian startet også kraftig ned, hvor selv ikke det at selskapet kansellerer flighter til Milano i dag morges fikk innvirkning på aksjekursen.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos måtte derfor konstatere at aksjekursen falt nær 30 prosent på åpning, men siden har pilene også snudd. Siden den lokalen bunnen på 8,67 kroner pr. aksje har aksjekursen steget over 24 prosent, og er «kun» ned 11,5 prosent.

Også John Fredriksens Frontline fikk trøbbel fra start, men falt bare med 12,7 prosent. Men i tankaksjer har vinden snudd, hvor Frontline-aksjen i skrivende stund er opp 7 prosent for dagen. Det er en intradagsbevegelse på nær 23 prosent.

Også Arne Fredlys tankrederi Hunter Group åpnet ned rundt 10 prosent, men er nå kun ned 3 prosent.

For Fredriksen er også Mowi-aksjen i grønt terreng. Etter et kursfall på 8 prosent ved børsens åpning har aksjekursen klatret 10 prosent, og er for øyeblikket opp med 1,2 prosent på en ellers dyster dag.