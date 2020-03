Peter Hermanrud: – Veldig bra å kjøpe i dag

– Det er så billig nå. Prisingen er er så lav at hvis man har litt horisont, så blir dette bra, sier Peter Hermanrud i et intervju med Finansavisen.

I går sendte SpareBank 1-strategen ut sine formaninger til bankens investorkunder. Denne var klokkeklar.

– Det kan bli enda billigere hvis dette eskalerer. Men det kan også være en fantastisk tid å kjøpe aksjer på - slik som i Kina. Det tror jeg, sier Hermanrud.

Frykter bankproblemer

Han hadde i går allerede meislet ut scenariene som kunne skje og hva de ville bety for aksjekursene.

Det er fristende å si at dette fort kan være bunnen Peter Hermanrud

– Børsfallet dreier seg litt om oljepris og Saudi Arabia, og mye om coronaviruset. Alle aksjer er ned uansett hvor de er eller om de produserer olje eller ikke. Risikoen med coronaviruset er at det varer i lang tid og at det blir massive karantener. Det rammer både produksjon og etterspørsel, sier Hermanrud som varsler konkurser.

– Turisme får et ekstremt brått tilbakeslag, og vil rammes hardt. Andre vil møte etterspørsel, men mange vil møte etterspørselssvikt som fører til konkurser og bankproblemer. Da vil bankene bli mindre villige til å låne ut penger til andre. Det er det markedet frykter. Jeg mener sannsynligheten for et slikt scenario er 40 prosent.

Uansett tror jeg det er veldig bra å kjøpe allerede i dag Peter Hermanrud

– Mye oppside fra dagens nivå

– Men jeg mener det er 60 prosent sannsynlighet for at krisen går over på en annen måte. Enten kjapt ved at man gjør brå tiltak, men da får vi ihvertfall kontroll. Alternativt at det viser seg at dødeligheten er lavere enn fryktet, og at man tillater litt mer slik at viruset sprer seg gradvis, og at man har en influensa som rammer eldre og syke. Det er et mulig scenario, sier Peter Hermanrud.

– Både dersom det går over eller om vi bestemmer oss for å leve med at noen blir syke, men noe ekstra dødsfall, vil børsen stig mye fra i dag.

– Nå priser vi inn en betydelig nedtur. Det er mye oppside fra dagens nivå, sier Hermanrud.

– Kjempegod timing

– På kort sikt mener jeg det er kjempegod timing å kjøpe i dag. Normalt tar slike kriser 12 dager før man når bunnen. I dag er dag 11. Det er fristende å si at dette fort kan være bunnen, og på kort sikt tror jeg på rekyl.

– På lang sikt er utviklingen prisgitt nøkkeltallene som kommer. Uansett tror jeg det er veldig bra å kjøpe allerede i dag.

– Hva slags aksjer?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det ettersom det er så mye fokus på markedet. Men det blir for dumt å kjøpe selskaper med tung gjeldsbelastning i denne situasjonen. For varer krisen lenge eller går dypere får du ikke være med på oppturen som følge av selskapene må refinansieres.