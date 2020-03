Disse aksjene satser eksperten på nå: – En historisk dag

– Vi har i dag vært vitne til en historisk dag på verdens børser, der flere selskaper har falt med 40-50 prosent intradag, sier Johannesen til Finansavisen.

Det ble det største kursfallet på Oslo Børs siden finanskrisen i 2008 mandag, og kun et fåtall aksjer steg. Det ble krakk i rundt 30 aksjer og 53 aksjer gikk i all-time low, ifølge TradingView.

– For min egen del har jeg brukt dagen til å øke eksponeringen min mot aksjemarkedet med min egen private portefølje. Jeg anser dagens fall som en mulighet til å kjøpe aksjer som faller kraftig på basis av både coronaviruset og OPEC sin priskrig på olje, sier Johannesen.

Langsiktig perspektiv

Coronaviruset har skapt turbulente tider i aksjemarkedet i det siste, og mandag kom den hittil største bølgen etter at Opec+ ikke klarte å bli enige om kutt i oljeproduksjon i helgen. Oljeprisen er ved 16-tiden ned rundt 20 prosent.

Johannesen mener det ikke er grunn til å få panikk, men understreker at dette er hans egne vurderinger og er inneforstått med at han kanskje er for tidlig ute. Han har et langsiktig perspektiv på sine investeringer, og sier dette ikke er en anbefaling for den jevne sparer.

Disse aksjene kjøper han

– Så lenge en kjøper selskaper som har en solid balanse og evnen til å klare seg gjennom dårlige tider, er slike hendelser som skjer i dag ofte en god mulighet til å få billige aksjer.

Han har mandag handlet aksjer i Pareto Bank (ned 5,4 prosent i dag), Hunter Group (ned 0,2 prosent), SpareBank 1 SMN (ned 9,4 prosent) og Panoro Energy (ned 39 prosent i dag).

Slik kommenterer Johannesen kjøpene:

Pareto Bank:



– Skulle effektene av coronaviruset forplante seg i norsk økonomi og gi en mer varig svekkelse, vil aktiviteten i boligbyggingen på sikt komme ned. Dette vil være negativt for Pareto Bank, som har omtrent 70 prosent av sin forretning mot boligutbygging. Jeg tror derimot at det ikke blir så ille og ut i fra de signalene som er gitt, vil myndighetene komme med tiltak som vil virke stimulerende for økonomien.

Sparebanken Midt-Norge:

– Med begrenset utlån til olje og offshorevirksomhet og en stor andel private boliglån i sin portefølje anser jeg sparebanksektoren som en relativt trygg havn når det stormer på børsen. Historien har vist at sparebanker har solide balanser og en god avkastning på egenkapitalen som har gitt god langsiktig avkastning. Selv om rentemarginene helt sikkert kommer ned fremover, så drives bankene såpass bra at jeg tror dette er et godt sted å være med litt perspektiv.

Hunter Group

– Om det er en sektor som tjener på «frislepp» av olje, så er det tankfraktmarkedet. Ved økende produksjon av olje og et Kina som sakte men sikkert kommer tilbake etter virusutbruddet, vil det være behov for påfyll av olje. Her er tankmarkedet i særposisjon. En annen joker er også at oljeprisen er i såkalt «contango» som vil si at fremtidskurven for prisen på olje, er høyere enn prisen er i dag. Derfor vil mange aktører kjøpe olje i dag, for å lagre disse fatene på oljetankere og forhåpentligvis selge oljen til høyere pris litt frem i tid. Alle disse faktorene gjør at etterspørselen etter fraktbåter øker og fraktratene vil derav stige.

Panoro Energy:

– I lys av oljekrakket i dag har jeg valgt å øke eksponeringen min til Panoro Energy da selskapet har en god balanse og har lave borekostnader per oljefat. Dette gjør at selskapet står godt rustet selv om oljeprisen skulle være lav fremover i tid. Det er selvsagt ikke en drømmesituasjon, men alt annet like vil dette selskapet stå seg godt.