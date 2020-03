Krakk på europeiske børser

Nedgangen til den italienske indeksen FTSE MIB var den største siden indeksen ble opprettet i 1998.

I Paris falt indeksen CAC 40 12,3 prosent, og i løpet av den siste måneden har nedgangen her vært på 33 prosent.

Situasjonen var svært lik i Frankfurt, der DAX-indeksen hadde sunket 12,2 prosent da handelen ble avsluttet torsdag. London-børsen stupte 10,9 prosent i løpet av dagen, og fallet i den britiske hovedstaden var det største siden 1987.

Største i moderne tid

Også i Sverige var det børskrakk. Den viktigste indeksen her raste ned 11,1 prosent. Nedgangen i Stockholm var den største i moderne tid, ifølge nyhetsbyrået TT. Inntil nå var det verste fallet 29. oktober 1987, da Stockholm-børsen sank 9,1 prosent.

I Oslo stupte hovedindeksen 8,8 prosent etter regjeringens drastiske virustiltak og USAs innføring av innreiseforbud for europeere.

Oljekollaps

Et børskrakk defineres ofte som et fall på over 10 prosent på kort tid. I tillegg til virusfrykten har kollapsen i oljeprisen bidratt til store fall på verdens børser denne uken.

Det hjalp heller ikke på situasjonen torsdag at et ventet rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB) uteble. Riktignok kom banken med stimulerende tiltak som en kraftig økning i kjøp av obligasjoner og midlertidig unntak fra bankenes kapitalkrav, men det var ikke nok til å stanse børsfallet.