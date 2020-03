Huseiernes Landsforbund er skuffet over DNBs rentekutt

– Boliglånet er det viktigste bokostnaden for de aller fleste norske boligeiere. I en tid med stor økonomisk usikkerhet er det viktig at bankene følger opp signalene fra Norges Bank på fredag, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund i en pressmelding.

Forbundet er skuffet over at DNB på fredag ikke fulgte opp Norges Bank og senket renten med 0,5 prosentpoeng.

– I disse spesielle tidene burde banken følge opp med å gjøre det samme kuttet. Dette er en dugnad for å holde landet igang, og her må også DNB og DNBs eiere bidra fullt ut, sier Meyer, og legger til:

– I sin melding skriver DNB at de kutter renten med «inntil» 0,35 prosentpoeng. Det er altså ikke sikkert at alle kundene får hele kuttet på 0,35 prosentpoeng en gang. Ulike undersøkelser har vist at det ofte er de mest trofaste kundene som ikke får fullt kutt og som dermed taper ekstra.

Generalsekretæren er også kritisk til at banken venter seks uker med å sette ned renten, som riktignok er i tråd med regelverket.

– DNB burde gått foran som et godt eksempel og gitt kutt til alle nå, sier han.