Oljeprisen og futures peker rett ned

Søndag kveld lanserte Federal Reserve (FED) et nytt rentekutt på 100 basispunkter til mellom 0 og 0,25 prosent. I tillegg lanserte den amerikanske sentralbanken kvantitative lettelser på minst 700 milliarder dollar for å stimulere økonomien.

Selv ikke monsterkutt og kvantitative lettelser er nok for å roe aksjemarkedet. Da førhandelen åpnet på Wall Street stupte S&P 500 futures ned de maksimale fem prosentene.

Også futures-indeksene for Dow Jones og Nasdaq pekte rett ned rundt klokken halv tolv søndag kveld.



Det står i kontrast til den kraftige børsoppgangen på Wall Street fredag kveld, hvor de toneangivende indeksene steg med rundt 10 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt også som en stein søndag kveld og omsettes i skrivende stund for 32,3 dollar pr. fat. Det er en nedgang på rundt syv prosent.

Amerikansk råolje (WTI) faller enda kraftigere og er ned nesten åtte prosent til 30,6 dollar pr. fat. I tillegg til finansiell ragnarok preges oljeprisen av konflikten mellom Russland og Saudi-Arabia.

Nedgraderer

Ifølge CNBC nedgraderte Goldman Sachs søndag utsiktene for USAs økonomi for de to første kvartalene av 2020. Storbanken tror at BNP-veksten vil være på null prosent i første kvartal.

«Vi forventer at den økonomiske aktiviteten i USA vil få en kraftig trøkk i mars og i hele april. Coronaviruset fører til at forbrukere og bedrifter fortsetter å kutte ned på reiser, underholdning og restaurantmåltider», skriver sjefsøkonom Jan Hatzius i en oppdatering.

Hatzius mener at USAs vekst vil ta seg opp i andre halvdel av 2020, og han venter en BNP-vekst på tre prosent i tredje kvartal og fire prosent i årets tre siste måneder.

«Usikkerheten rundt disse tallene er imidlertid mye større enn vanlig», skriver han ifølge CNBC.