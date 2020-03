Storbank trekker guidingen for 2020

Som en konsekvens av utbruddet av coronaviruset og dårlig makroøkonomiske utsikter, trekker Danske Bank guidinger for 2020 og forventer lavere resultat. Det skriver selskaper i en børsmelding mandag kveld.

Tidligere hadde selskapet guidet et resultat på mellom åtte og ti milliarder danske kroner. En oppdatering av guidingen vil komme når selskapet legger frem tall for 1. kvartal 2020, som publiseres i slutten av april.

Samtidig påpeker banken at den underliggende virksomheten leverer som forventet. I tillegg er kapital og likviditetsposisjonene fortsatt sterke, med betydelige buffere over kravene fra myndighetene.

Danske Bank forventer at nedskrivninger i utlån vil øke etter alvorligere scenariorer. Selskapet peker også på at et ustabilt og volatilt finansmarked kan ha en negativ innvirkning på inntektene

I likhet med banker notert på Oslo Børs, har Danske Bank-aksjen falt på den danske børsen. Den siste måneden har aksjen falt fra 120,5 danske kroner, til 74 kroner, noe som tilsvarer et stup på 38,6 prosent. Til sammenligning har DnB falt 40,5 prosent i tilsvarende periode.