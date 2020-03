– Dette blir ekstra viktig å følge med på i dagene som kommer

– Det er få som tror at rentekutt skal redde verdensøkonomien fra coronaviruset, men lavere renter hjelper litt, og sentralbankene må gjøre det de kan for å hjelpe, om det så er bare litt, skriver Invild Borgen Gjerde i DNB Markets morgenrapport tirsdag.

Hun legger til at børsfallet ikke kan brukes som bevis på at sentralbankene har feilet, eller at markedet har mistet tiltroen til dem.

Derfor faller børsene

Borgen Gjerde peker på at det er kombinasjonen av frykt, åpenbare negative økonomiske konsekvenser og høy usikkerhet som bidrar til at børsene faller.

Men til tross for børsfall og andre store markedsbevegelser presiserer hun at vi fortsatt ikke kan snakke om en finanskrise ala den i 2008.

Hun peker på at interbankmarkedet fortsatt fungerer, og at de fleste aktører som ønsker å skaffe seg amerikanske dollar fortsatt kan få det, men at det er tegn på økt stress i disse markedene også.

Dette blir ekstra viktig

Om ikke sentralbankene kan få børsene til å stige så kan de i det minste gjøre mye for å sikre at disse markedene fungerer, noe det også virker som det gjør, forklarer hun.

– At disse markedene fortsetter å fungere er en viktig forutsetning for at markedsuroen ikke smitter over på realøkonomien i så stor grad som vi så i 2008. Dette blir dermed ekstra viktig å følge med på i dagene og ukene som kommer, avslutter hun.