Futures faller etter børsoppgang på Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over fem prosent. Da handelen i futures åpnet, pekte pilene imidlertid ned igjen.

I skrivende stund er S&P 500-futures ned 1,44 prosent, mens terminkontraktene på Dow Jones og Nasdaq er ned henholdsvis 1,55 og 1,56 prosent.

Wall Street hadde en skrekkdag på mandag med det største fallet siden 1987. Dow Jones endte da ned 13 prosent.

Oppgangen skjedde etter at både Det hvite hus og Federal Reserve (FED) lovet nye krisetiltak. Finansminister Steven Mnuchin uttalte tirsdag at USA vurderer å gi nesten hver amerikaner en enkeltutbetaling for å hindre negative økonomiske effekter av coronaviruset.

– Presidenten har gitt en klar beskjed, han vil ha kontanter nå. Og da mener jeg nå, utbetalt innen to uker. Jeg vil ikke si et tall nå, men det kan bli større enn det som er skrevet i pressen, sa han.

Videre opplyste sentralbanken Federal Reserve at den vil gjøre det lettere for selskaper å få kortsiktige lån. Dette skal skje ved at sentralbanken kjøper opp verdipapirer kjent som «commercial paper», som utstedes av banker og andre store selskaper som trenger å dekke kortsiktige kostnader.