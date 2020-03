Sissener har tjent titalls millioner på Tesla-short

Tesla har falt som en stein de siste ukene og siden all-time high på 917,42 dollar den 19. februar har aksjen frem til i går falt 53,1 prosent til 430,20 dollar.

Onsdag faller aksjen nye 10 prosent til under 389 dollar i førhandelen på Nasdaq.

Shortandelen falt kraftig gjennom den sterke oppgangen i januar og februar, men noen har vært standhaftige og tro sin short.

Investor og forvalter Jan Petter Sissener har for eksempel vært klar på at aksjen måtte komme ned igjen. Og i et siste har han veddet tungt på det med å kjøpe PUT-opsjoner.

Frem til coronakrisen gikk det ikke så bra, men nå sier han til Finansavisen at han har tjent så mye de siste ukene at han har tatt igjen det tidligere tapet.

– Gevinsten så langt er meget hyggelig, sier han.

– Er det mer enn 50 millioner og mindre enn 100 millioner kroner?

– Det er mer enn 50 og mindre enn 100 – foreløpig, sier han til Finansavisen.