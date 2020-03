Analytikere spår banksektoren opp

Analytiker Christopher Marinac i Janney Montgomery Scott sier ifølge Marketwatch at banksektoren er et røverkjøp og at markedet overreagerer. Analytikeren legger til at dagens verdsettelse av banker innebærer nedskrivninger på lån på mellom syv og ti prosent.

Marinac peker også på at årlige nedskrivninger fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2011 var på under to prosent, for selskaper med over én milliard dollar i eiendeler. Samtidig peker han på at bankene er en del av løsningen i dagens situasjon, i motsetning til i 2008 da bankene var en del av problemet.

Samtidig er Marinac enig med David Konrad i D.A. Davidson som mener at utbyttene til de store bankene ikke risikerer å falle bort. Konrad mener også at det vart lurt av bankene å avvente med tilbakekjøpsprogrammet. Det viser ifølge analytikeren at bankene ønsker å være en del av løsningen til krisen, istedenfor å få skylda.

Charles Lemonides, som er grunnlegger av ValueWorks mener Goldman Sachs er en fantastisk langsiktig investering.

«De ser ikke ut til å være i en farlig posisjon på noe område. Oppsiden i aksjen er 50 til 100 prosent over en to års tidsramme», sier Lemonides ifølge Marketwatch.