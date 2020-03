Sveits tar valutagrep

Det blåste opp til storm i valutamarkedet onsdag kveld og svingningene har ikke roet seg torsdag morgen. En euro koster i skrivende stund 13,02 kroner, mens en dollar koster 12,02 kroner.

Sentralbanken i Sveits griper nå sterkere inn i valutamarkedet for å forsøke å stabilisere situasjonen, fremkommer det i en pressemelding fra sentralbanken torsdag.

Negative renter og intervensjoner er nødvendige for å redusere attraktiviteten til investeringer i sveitsiske franc og dermed motvirke det oppadgående presset på valutaen. Sentralbanken

griper sterkere inn i valutamarkedet for å bidra til stabilisering av situasjonen, heter det i pressemeldingen.

Sentralbanken opplyser videre i pressemeldingen at finanssystemet i Sveits har tilstrekkelig likviditet og at de vil ta grepene som trengs for å sikre ytterligere likviditet ved behov.