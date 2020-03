Bjørn Rune Gjelsten om giganttap i valuta: – Vi gjør mye galt

Hele torsdag gikk det rykter om gigantisk tap i valutahandel for finansmann og eiendomsutvikler Bjørn Rune Gjelsten. Ryktene sendte kursene på både Kid og Ultimovacs ned på Oslo Børs. Det ble snakket om milliardtap.

– Vi gjør mye galt, men ikke i nærheten av det, sier Bjørn Rune Gjelsten til Finansavisen.

Til og med kjempevillaen på Bygdøy måtte tvangsselges ifølge de verste ryktene.

– Det er et tap, men det er helt håndterbart, og jeg er helt avslappet, sier Gjelsten og skyter til:

– Det blir ikke billige Kid-aksjer i markedet fra oss, ihvertfall.

Vi har hatt uavhengige posisjoner, det du vil kalle spekulasjon Bjørn Rune Gjelsten

Under 250 millioner

Finansavisen konfronterte i torsdag Gjelsten med ryktene.

– Jeg ønsker ikke kommentere beløp eller valuta, men det er interessant å se hvordan en fjær er blitt til fem høns, sier Gjelsten.

Jeg er romsdaling, så da er man optimist Bjørn Rune Gjelsten

Finansavisens kilder pekte på tall i størrelsesorden 250 millioner kroner. Etter det Finansavisen kjenner til skal det riktige beløpet ligge i underkant av dette nivået.

Da vi fikk kontakt med Gjelsten bekreftet han at valutahandel hadde vært en stor del av Gjelsten-systemet i mange år selv om det aldri har vært tema når han har lagt frem årsregnskaper.

– Vi har vært aktive i valuta i 6-7 år. Det handler om det praktiske ved å sikre bedriftene våre forutsigbarhet i inntekter gjennom terminsikring av inntekter i Noah samt utgifter i varehandel og sport, sier Gjelsten.

Det som er skremmende er at man ikke har vært med på et slikt marked Bjørn Rune Gjelsten

Spekulasjon

– Dertil har vi hatt uavhengige posisjoner, det du vil kalle spekulasjon. Det har gitt oss svært gode resultater gjennom disse årene. Vi har tjent noen hundre millioner, så det har vært svært bra, sier han.

Nå har han imidlertid fått markedet mot seg.

– Jeg kan ikke spesifisere hvilken type valuta, størrelse eller instrument. Kortversjonen er at vi har hatt god resultater. Posisjonen har nå et urealisert tap, men vi er optimister. Jeg er romsdaling, så da er man optimist.

– Det som er skremmende er at man ikke har vært med på et slikt marked der en del mekanismer slutter å fungere. Man skulle tro at en betydelig rentejustering fra Norges Bank hadde effekt - også i USA.

– Vi får se når dette normaliserer seg. Da tror jeg…. Det er gledelig å lese at Kina er tilbake normalt i noen regioner. Hvor lang tid har det tatt - to måneder?

– Vi er sammen om alt

– Hvem håndterer valutahandelen. Er det du?

– Her på kontorer er vi sammen om dette, som vi er om alt annet.

– Det er tatt en posisjon i kroner der vi er kommet dårligere ut. Det handler om en terminforretning fremover i tid, sier Gjelsten.

I markedet har det vært rykter om at Gjelsten har fått store marginkrav mot seg. Det avviser han.

– Vi har ikke hatt noen ting. Den eneste effekten er enten må vi innfri posisjonen langt frem i tid eller gå så må vi gå inn med penger og rulle posisjonen. Dette har ingen likviditetseffekt, og kontraktene våre ligger alltid tre til seks måneder frem i tid, sier Gjelsten.