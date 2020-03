Tyskland planlegger spesialbudsjett

Krisestemningen rår i flere europeiske land og det blir lansert pakke på pakke i hele Europa. Tyskerne har allerede lansert krisepakker og tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, samtidig stenger butikkene og bilindustrien er hardt rammet.

Den tyske finansavisen Handelsblatt melder fredag at Tyskland nå planlegger et suppleringsfond på minst 100 milliarder euro, som tilsvarer 1.200 milliarder kroner med dagens kronekurs. Informasjonen avisen sitter med kommer fra kilder i myndighetene.

Avisen melder videre at halvparten av pengene skal benyttes til å opprette et krisefond for mindre selskaper, og at forslaget skal opp til høring på mandag.