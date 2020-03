Aksjestrateg i J.P. Morgan tror på comeback for aksjer

J.P Morgans aksjestrateg Dubravko Lakos-Bujas tror at S&P 500-indeksen kan komme tilbake på rekordhøye nivåer i starten av neste år, hvis USA øker sin innsats for å stoppe coronavirusutbruddet og myndighetene fortsetter med finanspolitisk stimulans for å dempe fallet i økonomien.

Ifølge CNBC skrev aksjestrategen en oppdatering til sine kunder fredag at han tror S&P 500 vil stå i 3.400 poeng i starten av 2021. Det er en oppside på 42 prosent fra dagens nivåer.

«Ved å erkjenne at aksjemarkedene globalt er ned mellom 30 og 50 prosent fra toppen og at investorene begynner å se gode innganger, ser vi en asymmetrisk avkastningsprofil for aksjer det neste året, hvor oppsiden er større en nedsiden», skriver han i oppdateringen.