DNB kutter renten på nytt med inntil 0,5 prosentpoeng

DNB har besluttet å sette ned renten på boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng. Dette er andre gang på under to uker at banken setter ned boliglånsrenten.

Etter at Norges Bank for en drøy uke siden kuttet styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, kuttet DNB boliglånsrenten med 0,35 prosentpoeng. Storbankens samlede rentekutt er derfor på 0,85 prosentpoeng.

– På grunn av den ekstraordinære situasjonen endrer markedet seg svært raskt, det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, og legger til:



– Som Norges største bank skal DNB bidra til å holde hjulene i gang i en usikker tid. Boliglån har som regel en horisont på 20 til 30 år, og DNB skal være en trygg og forutsigbar partner for våre kunder, både gjennom denne krisen og i mange år fremover. Vi skal fortsette å være til stede for kunder over hele landet og bidra til å finne løsninger for dem som er i en vanskelig situasjon.

Ventetid

I børsmeldingen skriver DNB at det er enormt mange nordmenn som søker avdragsfrihet og banken jobber med å hjelpe dem så raskt som mulig.

– Derfor ber vi om at kunder som har rentespørsmål, venter med å kontakte oss til de har fått tilsendt informasjon om hvordan deres lån påvirkes av denne renteendringen, sier Spiten.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 2. mai, mens nye priser på boliglån vil gjelde fra 24. mars, opplyser DNB.