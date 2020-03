Eiendomsmilliardær: - Amerikanske boliglån er på randen av kollaps

Eiendomsmilliardær og nær venn av president Donald Trump, Tom Barrack, sa søndag at det amerikanske markedet for boliglån er på randen av kollaps. Milliardæren spår en dominoeffekt av katastrofale økonomiske konsekvenser hvis banker og myndigheter ikke implementerer tiltak for å forhindre mislighold av lån, skriver Bloomberg News.

Barrack, som er styreleder og adm. direktør i Colony Capital Inc., advarer i sitt nyhetsbrev om en kjedereaksjon av margin calls, tvangsovertakelser og mangel på likvider til å tilbakebetale lån på grunn av COVID-19-pandemien.

"Krav til tilbakebetaling av lån vil trolig eskalere og utløse en dominoeffekt av låntakers mislighold som raskt og alvorlig kan påvirke det brede spekteret av interessenter i eiendomsmarkedet, inkludert huseiere, utleiere, utbyggere, hotelleiere og deres respektive leietakere og ansatte", fremgår det i Barracks nyhetsbrev.

Foreslår redningspakke

Barrack trekker spesielt frem sårbarheten til REITs og långivere som gir dem likviditet via finansiering av gjenkjøp. Han har forslag til hvordan banker, støttet av regjeringen, kan lage en redningsplan.

- 500 milliarder dollar av skattemidler for å tilføre finansmarkedene likviditet.

- Utsette en ny regnskapsregel som regulerer bokføring av kredittap.

- Handlingsrom for bankene til å gi midlertidig utsettelse på innbetalinger uten å bryte bank-kapitalregelen.

Barrack har mye på spill i eiendomsmarkedet ettersom mesteparten av Colonys investeringer er i eller tilknyttet eiendommer. Selskapets årsrapport viser verdier til 3,54 milliarder dollar i eiendeler og 725 millioner dollar i gjeld og aksjeinvesteringer i Colony Credit Real Estate som er dets børsnoterte REIT.