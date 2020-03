Sidelengs utvikling for verdipapirfond

Aksje- og fondsmarkedet har vært ekstremt volatilt de to siste ukene og utviklingen fremover er usikker. Til tross for det var utviklingen i verdipapirfond sidelengs i februar.

Mandag slapp Verdipapirfondenes Forening (VFF) statistikk for verdipapirfond for februar. I rapporten kommer det frem at februar har vært en udramatisk måned og at det ble nettotegninger tilsvarende 52 millioner kroner.

Personkundene innløste verdipapirfond for 670 millioner kroner i februar. Fordelingen ble om lag 1 milliard kroner i aksje- og kombinasjonsfond, og nettotegning på 260 millioner kroner i ulike typer rentefond.

Det ble også tegnet pensjonsmidler, som inkluderer innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS), for 270 millioner kroner.

Februar endte med en nettotegning på 52 millioner kroner, fordelt på nettoinnløsning av 3,7 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond og nettotegning på 3,9 milliarder i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av februar på 1.310 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra januar.