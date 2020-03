Storebrand utsetter generalforsamlingen – vil ikke kutte utbyttet

I en børsmelding mandag kveld skriver Storebrand at generalforsamlingen utsettes til juni. Generalforsamlingen skulle etter planen avholdes 22. april. Selskapet begrunner utsettelsen med usikkerhet rundt coronaviruset.

– Basert på den ekstraordinære situasjonen hvor både verdensøkonomien og norsk økonomi rammes hardt av coronaviruset, er styrets holdning at det er fornuftig å utsette generalforsamlingen til omfanget av den makroøkonomiske situasjonen er noe mer avklart - og at det er praktisk mulig å gjennomføre generalforsamlingen, sier Didrik Munch, styreleder i Storebrand.

Styret peker på at selskapets likviditet, soliditet og resultatprognoser ikke tilsier et forslag om å kutte i utbyttet. Det vil si at forslaget om utbytte for 2019 forblir 3,25 kroner, styrets forslag den 12. februar 2020.

Samtidig minner styret på at omfanget av den økonomiske krisen ennå ikke er kjent. Situasjonen vil overvåkes og utbytte vurderes frem mot utsatt generalforsamling.

Den siste måneden har Storebrand-aksjen falt 48,9 prosent, mens den falt 6,4 prosent mandag.