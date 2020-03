Oppfordrer banker til å holde tilbake utbyttene

Det svenske Finanstilsynet, Finansinspektionen, oppfordrer ifølge TDN Direkt styrene i alle banker og kredittforetak til umiddelbart å endre utbytteforslag og at vårens generalforsamlinger bestemmer seg for ikke å betale utbytte.

Finanstilsynet ønsker at bankene skal holde tilbake utbyttet, for å sikre at selskapene fortsatt har god motstandskraft mot kreditttap og kapasitet til å opprettholde kredittforsyning.

Dette er for å begresne det samfunnsøkonomiske tapet som følge av coronaviruset. Foreløpig har Sverige 2.059 bekreftede smittede, mens 33 har mistet livet.

«Det er viktig at bankene nå handler ansvarlig og styrker deres motstandskraft i denne kritiske situasjonen» sier det svenske finanstilsynets generaldirektør Erik Thedeen.