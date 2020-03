Pareto nedjusterer oljeaksjer, men beholder kjøp

Meglerhuset Pareto Securities nedjusterer kursmålene på aksjer i oljebransjen, men holder samtidig kjøpsanbefalingene. Toppvalgene til meglerhuset er Aker BP og Lundin Petroleum. Det fremkommer i en sektorrapport tirsdag.

Grunnlaget for nedjusteringen i oljepris-prognosen er tiltak som blir gjort for å hanskes med virussituasjonen, som har gitt redusert etterspørsel, og at Opec+ ikke blir enige om produksjonskutt.

Videre i rapporten skriver Pareto Securities at det på kort sikt vil være vanskelig å benytte store overskuddsvolum, men det venter samtidig en bedring i markedet fra andre halvår inneværende år.

Estimatene er gjort med en gjennomsnittlig brent-pris på 32 dollar fatet, før det blir en økning til 50 dollar fatet i 2021, 55 dollar i 2022 og 60 dollar på lengre sikt.

Oversikt over aksje, anbefaling, kursmål, tidligere kursmål:

- Equinor - kjøp - 150 - 200

- Aker BP - kjøp - 200 - 330

- Lundin Petroleum (SEK) - kjøp - 240 - 320

- OKEA - kjøp - 10 - 32

- DNO - kjøp - 9 - 21

- Panoro Energy - kjøp - 15 - 26