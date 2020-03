Fed trapper opp dollarkrigen

Tirsdag annonserte den amerikanske sentralbanken (Fed) nye tiltak for å øke likviditeten i lånemarkedene, melder Reuters. Sentralbanken fortsetter å pumpe dollar inn i markedene for å forsøke å stabilisere valutaen. Det svekker umiddelbart dollaren mot flere utsatte valutaer, som blant annet den australske, men også her hjemme med en dollarkurs på 10,92 i skrivende stund.

Mandag innførte Fed større kvantitive lettelsesprogram for å støtte kredittmarkedene. Det ble gjort for å stabilisere et urolig finansmarked og for å dempe de ekstreme økonomiske effektene av tiltakene mot viruspandemien.

Tiltakene førte til at euroen styrket seg 1 prosent til 1,0834 dollar, som er opp fra et nær tre års lavmål på 1,0636 dollar i forrige periode.

Den norske krona har styrka seg mot dollaren i løpet av helga. På fredag kostet én dollar rekordhøye 11,81 kroner, mens det nå koster 10,92 kroner, en nedgang på 7,54 prosent.