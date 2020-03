Tyskland vurderer enda en enorm hjelpepakke

Mandag la Tyskland og kansler Angela Merkel fram en krisepakke tilsvarende 750 milliarder euro for å lose landet gjennom viruskrisen rent økonomisk. Nå skal det være samtaler om nok en enorm hjelpepakke for å stimulere økonomien ifølge en høytstående tjenesteperson med kunnskap om samtalene, som ønsker å være anonym. Saken er omtalt av Reuters.

Ifølge informanten er det ingen konkrete forslag på bordet, men det er forventet at regjeringen i Tyskland skal diskutere er lånefinansiert suppleringsbudsjett tilsvarende 156 milliarder euro på onsdag.

I tillegg til suppleringsbudsjettet skal det være diskusjoner om et stabiliseringsfond pålydende 600 milliarder euro mot selskaper som sliter, og mot direkte innskutt aksjekapital.

En annen kilde mener derimot at det er for tidlig å innlede detaljerte diskusjoner om stimulipakker og at fokuset burde være å bekjempe viruset. Pakkene burde heller diskuteres når man får bedre kontroll og skal bygge opp igjen økonomien.