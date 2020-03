USA med fiskal bazooka

USA meldte tidlig onsdag morgen, amerikansk tid, at det er enighet mellom Kongressen og Det Hvite Hus om en krisepakke på 2.000 milliarder kroner. Det er den største krisepakken i USAs historie.

Den enorme stimulipakken vil ikke bare komme bedrifter og privatpersoner til gode i USA, men skal også fungere som en lettelse på dollaren som er under hardt press.

Vedtaket om pakken kan se ut til å ha en umiddelbar effekt på flere av de største valutaene. Pundet løfter seg 0,6 prosent til 1,1834 mot dollar, mens euroen stiger 0,3 prosent til 1,0819. Den sensitive australske dollaren hopper over 60-cent nivået til 0,6047.

- Vi ser nå en fiskal bazooka i aksjon som vil hjelpe ytterligere press på dollaren, uttaler Moh Siong Sim, valutaanalytiker i Bank of Singapore. Uttalelsen er gjengitt av Reuters.

Analytikeren legger til at det har vært et stor behov for kontanter, spesielt i dollar, i perioden fra viruskrisen startet. Kontanteffekten forsterkes også av omsetningsfall blant bedriftene.

Her hjemme er effekten mye av den samme som mot euro og pund. En dollar koster i skrivende stund 10,92 kroner, en nedgang på 1,6 prosent så langt onsdag.