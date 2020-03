Bortimot halvering for fransk økonomi

Frankrike er ikke like hardt rammet av virussituasjonen som sine naboland i sør, som Italia og Spania.

Nå melder det franske instituttet for statistikk og økonomi, INSEE, torsdag at fransk økonomi nesten går for halv maskin og at aktiviteten er redusert til 65 prosent. Det melder Reuters.

Instituttet gir ut månedlig statistikk om næringslivet i Frankrike og dette er det største fallet siden 1980. Indeksen falt fra 105 til 95 poeng i februar og det er spesielt detaljhandelen som trekker ned.

Franske myndigheter har klargjort en pakke på 45 milliarder euro, rundt 2 prosent av BNP, for å lette på det økonomiske trykket. De stiller også med en bankgaranti tilsvarende 300 milliarder euro, som tilsvarer 15 prosent av BNP.