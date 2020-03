Meglerhuset ABG Sundal Collier kutter kursmålet fra 415 til 375 kroner per aksje, men beholder samtidig kjøpsanbefalingen. Det fremkommer i en melding fra meglerhuset sent onsdag kveld, melder TDN Direkt.

ABG trekker frem at oljeprisfall har en direkte effekt på prisen på urea, som har redusert prisen med 30 dollar per tonn, fra 230 til 200.

Estimatet for justert resultat per aksje reduseres med 30 prosent for inneværende år og 23 prosent neste år.