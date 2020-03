Tyskland ser langsiktig gevinst i oppkjøp

Tyskland sliter økonomisk og pandemien vil ganske sikkert kunne føre Europas største økonomi inn i en lavkonjunktur.

Det har ført til at myndighetene i Tyskland, med kansler Angela Merkel i spissen, kjøper seg inn i selskaper for å beskytte dem og for å tilføre likviditet.

Nå tar regjeringen sikte på at den kan oppnå langsiktige økonomiske gevinster ved å selge andeler i selskaper det investerer i nå, på et senere tidspunkt. Det uttalte finansminister Olaf Scholz til Rheinische Post torsdag, gjengitt av Reuters.

Han klargjør samtidig at den tyske stat ikke vil sitte på eierandelen lengre enn nødvendig.

- Når situasjonen er normalisert, ønsker vi å selge dem igjen. Vi forventer at den økonomiske vekkelsen vil være så stor at vi til dels vil selge dem med overskudd slik at vi kan dekke tap på andre områder, uttalte Scholz til avisen.