Institutt med dyster spådom for tysk økonomi

Tyskland har giret ned økonomien og det er sannsynlig at tyskerne går en lavkonjunktur i møte.

Nå har økonomi-instituttet German Economic Institute (IW) beregnet at Tysklands økonomi kan dette 10 prosent. Det er ut ifra det verst tenkelige scenarioet der begrensningene satt av myndighetene vil vare til slutten av juni. Det melder Reuters.

Instituttet spår at situasjonen vil gå spesielt hardt utover industrisektoren der anslaget er en nedgang på hele 18 prosent. Grunnlaget for denne beregningen er at situasjonen varer ut året.